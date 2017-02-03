Türkiye'nin elektrik ithalatında büyük düşüş

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatının azalmasında etkili oldu.

Dış ticaret istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, 2015'te Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak ve İran'dan toplam 5 milyar 313 milyon 935 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan alınan elektrik miktarı yüzde 17,8 azalarak 4 milyar 366 milyon 780 bin kilovatsaate düştü.

Elektrik ithalatı için 2015'te 325 milyon 171 bin 296 dolar ödenirken geçen yıl bu rakam yüzde 34 azalışla 213 milyon 614 bin 469 dolara geriledi. Böylece, bu dönemde 111 milyon 556 bin 827 dolar ülke içinde kaldı.

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı eylül ayında yapıldı. Eylülde Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 477 milyon 289 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 24 milyon 662 bin dolar ödendi.

En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 2 milyar 745 milyon 497 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 127 milyon 436 bin 573 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan takip etti.

Yunanistan'dan yapılan ithalat geçen yıl 267 milyon 254 bin kilovatsaat artışla 750 milyon 973 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Yunanistan'a 42 milyon 659 bin 741 dolar ödendi.

Geçen yıl, Azerbaycan'dan 645 milyon 633 bin ve Gürcistan'dan 224 milyon 677 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu miktarlar için Azerbaycan'a 34 milyon 90 bin 317 dolar, Gürcistan'a ise 9 milyon 427 bin 838 dolar ödeme yapıldı.