Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat %2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %10,3 azaldı



Aralık ayında dış ticaret açığı %10,3 azalarak 5 milyar 598 milyon dolara düştü.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Aralık ayında %65,3 iken, 2016 Aralık ayında %69,6'ya yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %0,5 azaldı, ithalat %6,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %9,1, ithalat %5,4 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %4,8 arttı



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Aralık ayında %46,1 iken, 2016 Aralık ayında %44,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre %4,8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Aralık ayında 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (795 milyon dolar), İngiltere (768 milyon dolar) ve BAE (759 milyon dolar) takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 813 milyon dolar), Rusya (1 milyar 352 milyon dolar) ve İtalya (902 milyon dolar) izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4 oldu



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,7’dir.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,7 oldu



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2016 Aralık ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,5’tir.

