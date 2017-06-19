'Türkiye'nin büyümesi artarak devam edecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme oranı yakaladığını hatırlatarak, "Beklentimiz o ki bu oran, 2017'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde daha da artarak devam edecek." dedi.

Bakan Tüfenkci, ekonomi için istikrar ve güvenin çok önemli olduğunu belirtti.

Geçen yıl özellikle kredi derecelendirme kuruluşları dahil olmak üzere Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların "Türkiye ekonomisinin çöktüğü" şeklinde söylemleri olduğunu anımsatan Tüfenkci, ancak gerçeklerin art niyetli insanları maskesini düşürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına işaret eden Tüfenkçi, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'nin 2017'de güçlü bir çıkış yakalayacağını hep ifade ettik. Netice itibarıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın önderliğinde almış olduğumuz tedbirler neticesinde ekonomiye 2017 yılında güçlü bir başlangıç yaptık. Kredi garanti fonu, KOSGEB kredileri gibi desteklerimiz devam etti. Özellikle perakende, üretim ve reel sektöre yönelik birtakım tedbirler aldık. Türkiye'nin ihracata vermiş olduğu teşviklerle 2017 yılında ihracatımız arttı. İhracatta büyümeye yönelik destekler geldi. Bilindiği gibi son 5 çeyrektir ihracatımız büyümeye eksi katkı veriyordu, 2017'den itibaren artı katkı vermeye başladı. İnşallah bu artarak devam eder. İlk çeyrekte herkesi şaşırtan yüzde 5 büyüme oranı yakaladık. Beklentimiz o ki bu oran, 2017'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde daha da artarak devam edecek."

"İşsizlik rakamlarının tek haneli rakamlara inmesini umut ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, bunun karşılığının alınmaya başlandığını bildirdi.

İstihdam seferberliğiyle birlikte özellikle işsizlik oranlarının düştüğünü aktaran Tüfenkci, "İstihdam sayısının arttığını görüyoruz. Mayıs ayı itibarıyla işsizlik yüzde 11,7'lere düştü. Önümüzdeki aydan itibaren bu düşüş daha keskin bir şekilde devam edecek ve tek haneli rakamlara doğru ineceğini umut ediyoruz. Bütün bu ekonomideki gelişmelerin sürdürülebilirliği önemli ve biz de özellikle yapacağımız reformlarla beraber Türkiye'nin büyümesini kalıcı bir şekilde arttırma noktasında gayret göstermiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.