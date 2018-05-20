Türkiye'nin Balkanlar'daki yatırımları AB'yi endişelendiriyor

Türkiye’nin Balkanlar’daki 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle ticaret hacimlerinin yıldan yıla istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çekilen haberde, 2002'de 435 milyon dolar olan ticaret hacminin 2016'da 3 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Haberde, Kosova’da 340 milyon euro'luk yatırım yapan Türkiye’nin, ülkenin üçüncü büyük yatırımcısı konumunda olduğu ifade edildi.

Kosova’nın Kaçanik kasabasında inşa edilen 2 milyar değerindeki otoban.

Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Bosna Hersek’te ise Türkiye, camilerin ve Osmanlı döneminden kalma anıtların yeniden inşası için gerçekleştirilen projelere 300 milyon euro harcadı.

Türkiye'nin Bosna’daki en büyük yatırımlarından biri olan Natron Hayat kağıt fabrikası.

TİKA'nın Bosna Hersek'te restore ettiği bir tarihi cami.

"AB üyesi ülkeler Türkiye’nin bölgedeki gücünden endişe ediyor"

Reuters’e konuşan Batı'lı bir diplomat, "AB bölgedeki bir numaralı ticaret partneri olsa da, bazı üye ülkeler Türkiye’nin bölgedeki artan yumuşak gücünden endişeleniyor" dedi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Alida Vracic, "Bence AB yetkilileri Türkiye’nin yaptıklarını öğrenmeli ve aynı modeli kullanarak bölgede gücünü ve bağını artırmalı" diye konuştu.

Nisan ayında Avrupa Parlamentosu’na (AP) konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin hızlı bir şekilde genişlemesine karşı olduğunu belirtirken, "Balkanlar'ın Türkiye ya da Rusya’ya yönelmesini istemiyorum" demişti.

Kaynak: Reuters