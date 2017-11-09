  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Türkiye'nin 'amiral gemisi'nden 9 ayda 3,3 milyar lira net kar

Türkiye'nin 'amiral gemisi'nden 9 ayda 3,3 milyar lira net kar

Türk sanayisinin "amiral gemisi" konumunda olan Tüpraş, yılın 9 aylık döneminde 3,3 milyar lira net kar elde etti.

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Türkiyenin amiral gemisinden 9 ayda 3,3 milyar lira net kar

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-eylül dönemindeki net karı 3,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dünya rafinaj sektörünün geçen yıla göre daha olumlu seyrettiği 2017'de, entegre yapısıyla üretimini sürdüren Tüpraş'ın ülke ve sanayi için değer oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 7,7 milyon ton üretim rakamına ulaştığı ve ticaret aktiviteleriyle birlikte 7,7 milyon tonu yurt içi, 1,2 milyon tonu da uluslararası pazarlar olmak üzere toplamda 8,9 milyon tonluk satış gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 13,6 daha yüksek seyreden ham petrol fiyatı, dolar/TL kurundaki yüzde 18,6'lık yükseliş ve yüzde 10 satış hacmi büyümesi ile 2017 yılı üçüncü çeyrek satış hasılatı yüzde 52 artarak 14,3 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı dönemde, Tüpraş faaliyet karını 1 milyar 356 milyon liraya yükseltmiştir. Finansal risklerini doğru politikalarla yöneten Tüpraş, 2017 üçüncü çeyrekte 1 milyar 23 milyon lira vergi öncesi kar elde etmiştir. Sonuç olarak 2017 yılı ilk 9 aylık döneminde satış hasılatını 39,3 milyar liraya çıkaran Tüpraş, 3,3 milyar liralık net kar rakamına ulaşmıştır."

"Kurumsal yönetim notu 94,67'ye yükseldi"

Açıklamada, uluslararası piyasalarda 7 yıl vadeli 700 milyon dolarlık Eurobond ihracı ile bilançonun güçlendirildiği aktarılarak, "2017 yılı üçüncü çeyrekte kurumsal yönetim notu 94,15'ten 94,67'ye yükselen Tüpraş, hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürerek 2017 yılı ilk dokuz ayında toplam 124,3 milyon dolarlık rafinaj, 73,5 milyon dolarlık denizcilik yatırımı harcaması gerçekleştirmiştir. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz 6 milyar doları aşan yatırımlar, operasyonel süreçlerimize başarıyla yansımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: türkiye petrol rafinerileri aş, tüpraş
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