Türkiye'den Japonya'ya ihracat atılımı

500 tonluk ihracat bağlantısının konteynerleri ülkeye giriş yaptı. Türk kanatlı etinin Japonya'ya ilk sevkiyatı vesilesiyle Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılının, Türkiye ve Japonya arasındaki ticaret ve ekonomi ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

İki günlük Tokyo temasları kapsamında üç ayrı Japon mevkidaşıyla, Japonya'nın önde gelen kuruluş ve iş adamlarıyla önemli görüşmeler yaptığını söyleyen Zeybekci, "Ziyaretimizin en önemli gündem maddelerinden birisi, iki ülke arasında 2014 yılından beri sürdürülen serbest ticaret anlaşması. Bu konudaki görüşmelerin sekizincisini tamamladık, dokuzuncu toplantıyı nisanda yapacağız" diye konuştu.

Zeybekci, 4,7 milyar dolarlık ticaret hacminin Türk ve Japon dostluğuna yakışmadığını da ifade ederek, "Bunun dört beş kata çıkmasını istiyoruz ki Türk Japon dostluğuna hemen hemen yakışır. Japonya'yı çok önemsiyoruz, 2018'in iki ülke ekonomik ilişkilerinde tarihi dönüm noktası olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA