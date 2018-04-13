Türkiye'den ihraç edilen balıklar 70 ülkede sofraları süslüyor

Türkiye'nin su ürünlerindeki ihracatı, 2017 yılının ilk 3 ayında 197 milyon dolar oldu.

Son zamanlarda Türkiye'nin su ürünleri alanındaki rakip ülkelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve üretim rakamlarının artmasıyla ihracat da buna paralel yükseldi.

Türkiye, denizlerdeki avlanma sezonunun genel olarak kötü gitmesine rağmen deniz, kültür ve tatlı su balıklarını 70 ülkeye satarak, 2018'in ilk 3 ayında yüzde 18 artarak 233 milyon dolar elde etti.

İhracatta ilk sırayı 41 milyon dolarla Hollanda alırken, bu ülkeyi 26 milyon dolarla İtalya, 24 milyon dolarla Japonya izledi.

Dünyanın 5 kıtasında sofralarda yer bulan Türk balığında en çok tercih edilen tür ise levrek ve çipura oldu.

20 ülkeden 70 ülkeye

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, son yıllarda hava kargoyla yapılan balık ihracatında artış yaşandığını, yaklaşık 40 ülkeye hava kargoyla balık gönderdiklerini belirtti.

"Yaklaşık 10 yıl önce 20 ülkeye su ürünleri ihracatı yaparken şu anda bu 70 ülkeye yükseldi" diyen Kızıltan, Türkiye'nin gerek çiftliklerde gerekse denizlerinde tutulan balığın Avrupa'nın bütün lüks restoranlarında ve market raflarında yer aldığına değindi.

Kızıltan, "Su ürünleri üretimindeki artışa bağlı olarak yukarı doğru bir tırmanış söz konusu. Bu yıl ki hedefimiz olan milyar doları Mayıs ayı itibarıyla yakalayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İhracatın artması için fuar ve tanıtımların çok önemli olduğunu vurgulayan Kızıltan, dünya genelinde su ürünleri alanında bütün büyük fuarlara katıldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA