Türkiye’den gelip Afrika’nın en büyük kablo fabrikasını kurdular

Türkiye’deki fabrikalarını Etiyopya’ya taşıyarak Afrika’nın en büyük kablo üretim tesisini kuran BMET Kablo’nun yeni hedefi yakın gelecekte tüm Afrika pazarına ulaşmak.

BMET Kablo Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tazecioğlu, şirketin Etiyopya’da ve kıtadaki çalışmaları hakkında AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Tazecioğlu, Türkiye’deki fabrikalarını 2011 yılında Etiyopya’ya getirme kararı aldıklarını anlatarak, “Fabrikamız, Afrika’daki en büyük kablo üretim tesisi, 75 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 150 bin metrekare alan üzerine kurulu.” dedi.

150 milyon dolar yatırım yapıldı

Ülkede kurdukları fabrikaya şimdiye kadar yaklaşık 150 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Tazecioğlu, tesiste, fiber optik, enerji ve data kablosu gibi birbirinden farklı türde kabloların üretildiğini kaydetti.

Türkiye’deki fabrikalarının sadece fiber optik kablo üretimi yaptığını ancak burada çok kapsamlı bir üretim tesisi kurduklarını ifade eden Tazecioğlu, fabrikada yaklaşık 700 işçinin çalıştığını ve tesisin ISO 9001 ve ISO 14001 gibi sertifikalara sahip olduğunu dile getirdi.

“Hedefimiz tüm Afrika’ya ulaşmak”

Fatih Tazecioğlu, Etiyopya’da yatırım yapma kararı almalarının başında ülkenin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmasının geldiğini belirterek, ayrıca hükümetin vergi ve arsa teşviki sağlaması ve ülkedeki ucuz iş gücünün de etkili olduğunu kaydetti.

Etiyopya’da Türkiye ve Orta Doğu ülkelerine kıyasla kar marjlarının yüksek olduğunu ifade eden Tazecioğlu, ilk önce iç pazara satışların başladığını sonraki yıllarda ise ihracata yöneldiklerini söyledi.

Tazecioğlu, Etiyopya’nın tek telekomünikasyon şirketi olan Ethio Telecom’un en büyük tedarikçisi olduklarını belirterek, “Kenya, Sudan, Somaliland, Uganda ve Cibuti’ye ihracatı sürdürüyoruz. Şu an Nijerya pazarına girmeye çalışıyoruz. Hedefimiz tüm Afrika’ya ulaşmak.” dedi.

Kenya ve Cibuti’de önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Tazecioğlu, bu başarıyı tüm Afrika ülkelerinde göstermek istediklerini ve bu amaçla fabrikayı genişletmeyi de düşündüklerini kaydetti.

Tazecioğlu, “Afrika pazarı çok büyük ve ciddi bir talep var. Afrika kıtasında fiber optik kablo üreten ikinci veya üçüncü şirketiz. Bu alanda çok rekabet yaşanmasa da enerji alanında rekabet büyük.” dedi.

En büyük sıkıntı döviz ve ham madde

Ülkedeki en büyük sıkıntının döviz bulma konusunda yaşandığını belirten Fatih Tazecioğlu, “Ülkeden yeterli miktarda doğal kaynak çıkarılmadığı için ham maddemizi ithal ediyoruz. Bakır ve alüminyum gibi ham madde ihtiyacımızı karşılamak için de dövize ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntı sebebiyle madencilik alanına yöneldiklerini belirten Tazecioğlu, bunun için satın alınan büyük bir alanda maden aramasına başladıklarını, ayrıca, kuzeydeki bakır ve altın madenlerinde ortaklık gibi planları da masada tuttuklarını söyledi.

Tazecioğlu, geçen yıl fabrikanın olduğu Sebeta kasabasındaki tesislere göstericilerin düzenlediği saldırılardan kendilerinin de olumsuz etkilendiğini ve henüz hükümetten bekledikleri tazminatı alamadıklarını kaydetti.

Her yıl 24 bin ton bakır, 48 bin ton alüminyum işleyen fabrika, 24 bin kilometre fiber optik kablo, 12 bin kilometre bakır iletişim kablosu ve 10 bin kilometre yüksek voltaj kablosu üretiyor.

Şu an ortalama yıllık 100 milyon dolar ciro yapan şirket, tam kapasite çalıştığında bunu 250 milyon dolara çıkarabiliyor.