Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş

İstanbul'dan Erbil'e 6 ay aradan sonra doğrudan ilk uçak seferi yapıldı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

Müjdeyi Başbakan Yıldırım vermişti

Başbakan Binali Yıldırım, geçen cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 13 Mart'ta, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını aktarmıştı.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, 29 Eylül tarihinde Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu.

Kaynak: AA, DHA