Türkiye'den Çin'e uzanan araç satışları

Geçen yıl satılan 1 milyon 28 bin araç art arda sıralandığında 6 bin kilometreyi, araya takip mesafesi de eklendiğinde 10 bin kilometreyi aşan uzunlukta trafik oluşturuyor.

Türkiye'den Çine uzanan araçlar

Ankara ile Çin'in doğusunda yer alan başkent Pekin'in arasındaki uzaklığın 6 bin 840 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'de geçen yıl satılan araçların art arda sıralandığındaki uzunluğu, Türkiye'den çok rahat şekilde Çin'e uzanıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) açıkladığı verilere göre, toplamda 1 milyon 28 bin adet satış rakamına ulaşılan 2016'da satışı gerçekleşen otomobil, hafif ticari araç ve ağır vasıtalar arka arkaya sıralandığında 6 milyon 47 bin 164 metrelik bir uzunluk oluşturuyor.

Söz konusu rakam 6 bin 47 kilometreye denk gelirken, bu uzunluk Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasındaki bin 650 kilometrelik uzunluğun yaklaşık 4 katı anlamına geliyor.

Bu araçların arasına azami takip mesafesi eklendiğinde trafik uzunluğu 10 bin kilometreyi aşıyor. Araçlar aynı anda trafiğe çıktığında Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasındaki uzunluğun 6 katı trafik oluşturuyor.

Toplam sayının yaklaşık yarısına denk gelen İstanbul'da satılan araçlar aynı anda yola çıktıklarında oluşturacakları trafik ise Silivri ile Tuzla arasındaki uzaklığın 42 katı hesaplanıyor.