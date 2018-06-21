Türkiye'den ABD'ye vergi misillemesi

ABD demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulaması başlattı. Bazı ülkeleri bu uygulamadan muaf tuttu.

Ancak Türkiye o muaf tutulan ülkeler arasında değil, buna karşı da harekete geçti.

"ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu kararla ilgili ABD ile görüşmeler yapıldığından bahsetti.

"ABD demir çelik ve alüminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz."

"Ek gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi"

Zeybekci, 22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

"Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda."

İşte alınacak önlemler

Türkiye, önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesindeki ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak.

Türkiye çözüm için her türlü adımı attı

ABD, milli güvenlik endişeleri gerekçe gösterdi. Bazı demir-çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisini hayata geçirdi.

Karardan sonra Türkiye adına görüşmeleri Ekonomi Bakanlığı yürüttü.

Zeybekci ve Şimşek devreye girdi

Bakan Nihat Zeybekci, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a Türkiye'nin uygulamadan istisna tutulmasıyla ilgili talebini iletti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüşmesinde vergi kararını gündeme getirdi.

ABD neye göre karar verdi?

Washington'un kararı uygularken muaf tutulacak ülkeler için bazı şartları vardı.

Bunlar ticaret açığı, demir-çelik ticaretinin daha adil hale getirilmesi için işbirliği yapılması, demir-çelik ihracatının miktar kısıtlamasına tabi olması ve müttefiklik ilişkileri ile savunma harcamaları.

Bazı ülkeler muaf

Bunları dikkate alarak ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıkladı.

30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'ye daimi muafiyet sağlandı.

Kaynak: TRT Haber