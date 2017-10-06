  • 06 EKIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Türkiye'deki iş insanlarına her türlü şartı sağlamaya hazırız'

'Türkiye'deki iş insanlarına her türlü şartı sağlamaya hazırız'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'deki iş insanlarına şunu söylemek istiyorum, siz iyi yatırımcılar, fırsatları keşfeden kişiler olarak biliniyorsunuz. " dedi.

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Türkiyedeki iş insanlarına her türlü şartı sağlamaya hazırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Türkiye'deki iş insanlarına şunu söylemek istiyorum, siz iyi yatırımcılar, fırsatları keşfeden kişiler olarak biliniyorsunuz. Venezuela da fırsatların olduğu bir ülke. Size her türlü şartı sağlamaya hazırız." dedi.

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Maduro, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Venezuela İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katıldı.

Maduro, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son derece yoğun ama verimli bir gün geçirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ülkeler arası çalışma fırsatlarını değerlendirdiklerini anlattı.

Nicolas Maduro, Türkiye ve Venezuela arasında turizm, ticaret, tarım ve güvenlik alanında 5 anlaşma imzalandığını söyledi.

Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde de Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Maduro, o zaman da iki ülke arasındaki yatırımları artırmak istediklerini ancak kalıcı iş birliğini sağlamada bazı zorluklarla karşılaştıklarını ve ülkesinde yaşanan dönüşüm nedeniyle arzu edilen ilerlemeyi gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Maduro, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir etaba girdiğini belirterek, "Çok ısrarlı bir şekilde Venezuela'da yeni bir ekonomik model oluşturacağız. Çok verimli olacak, arzumuz zenginliği çeşitlendirmek." diye konuştu.

Venezuela'nın son 100 senede petrol geliriyle geçinen bir ülke olduğunu aktaran Maduro, bunun da her şeyi ithal etme alışkanlığı yarattığını dile getirdi.

Çok ısrarlı bir şekilde Venezuela'da yeni bir ekonomik model oluşturacaklarını vurgulayan Maduro, "Artık motorlarımızı çalıştıracağız ve zenginliğe ulaşma noktasında ürün çeşitliliğimizi artıracağız, ekonomiye yenilikler getireceğiz. O yüzden Türkiye'deki iş insanlarına şunu söylemek istiyorum, siz iyi yatırımcılar, fırsatları keşfeden kişiler olarak biliniyorsunuz. Venezuela da fırsatların olduğu bir ülke. Size her türlü şartı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.

Maduro, Türk iş insanlarını ekonomik dönüşümün bir parçası olmak üzere ülkesine davet etti.

Venezuela'da maden, petrokimya, petrol, doğalgaz, turizm, sanayi, tarım, hizmetler sektörü, finans, bankacılık gibi alanlarda iş fırsatlarının olduğunu aktaran Maduro, "Ben sizi davet ediyorum. Gelin en iyi şartları bulalım bu alanlarda iş birliği yapalım." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
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