  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Türkiye'deki büyüme IMF'ye raporu revize ettirdi

IMF'nin Avrupa'ya yönelik Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, "Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisinin yükseltilmesi en belirgin revizyondu." denildi.

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Türkiyedeki büyüme IMFye raporu revize ettirdi

Avrupa ülkelerine yönelik Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayınladı. Raporda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistlerinin, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Avrupa ülkelerine yönelik tespit ve öngörülerine yer verildi.

Geçen ay yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) raporunda, Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 2,7’den yüzde 5,1’e yükseltildiği hatırlatıldığı raporda, “DEG'deki en belirgin revizyonun Türkiye'ye yönelik olduğu” vurgulandı.

Büyümenin gelecek yıl ise azalan mali destek ve sıkı para politikasının etkisiyle yavaşlayacağı öngörüsünde bulunulan raporda, IMF’nin Türkiye'ye ilişkin 2018 büyüme tahmininin yüzde 3,5 olduğu belirtildi.

"Çekirdek enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi"

Raporda, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının Ağustos 2017 itibariyle yüzde 10,7’ye yükseldiğine dikkat çekilirken, “Enflasyon, Merkez Bankasının yüzde 5 hedefinin iki katından daha fazla. Gıda, gıda harici ve akaryakıt fiyatları iki basamaklı oranlarda artış gösterdi. Çekirdek enflasyon kısmen aşırı genişlemeci makroekonomik politikalar nedeniyle 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Para politikasının daha sade bir sistem çerçevesinde enflasyon beklentilerini çapalaması ve enflasyonu düşürmesi gerektiğine vurgu yapılan raporda, yüksek enflasyonun cari açığı da olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Türkiye’nin yılın başından bu yana biriken toplam cari açığının, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5’ini aştığı değerlendirmesinin yer aldığı raporda, “Türkiye’deki güçlü büyüme momentumu göz önüne alındığında, mali politika desteğinin derecesi yeniden değerlendirilmeli ve orta vadeli konsolidasyon için güvenilir bir plan oluşturulmalı.” tavsiyesinde bulunuldu.

IMF raporunda, ayrıca, piyasa aktörlerinin Türkiye’de 2017’nin başında artan faiz oranlarının, döviz kurundan kaynaklanan enflasyon baskılarının kaybolmasıyla gerilemesini beklediğine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: imf, türkiye ekonomisi
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