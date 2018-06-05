Türkiye’deki Ar-Ge merkezi sayısı 900’e ulaştı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlığının Ar-Ge merkezleri için yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Ar-Ge ve inovasyonun rekabetin vazgeçilmez unsurları haline geldiğine işaret eden Özlü, etkin teşviklerle sanayisi desteklenen ülkelerin, dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer aldığını söyledi.

Özlü, Ar-Ge merkezi kurmak için başvuruda bulunacak firmaların belli şartları taşıması gerektiğine dikkati çekerek, "Ar-Ge merkezlerinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre oluşturulan bölgelerde kurulması, en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmesi, kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, işletmenin yeterli Ar-Ge yönetimiyle teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikri hakları, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması gibi koşulların yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"43 ilde 900 Ar-Ge merkezi var"

Türkiye'de, son yıllarda kamu kaynakları ve diğer imkanlarla inovatif fikirlerin, Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi için önemli oranlarda Ar-Ge harcaması yapıldığını anımsatan Özlü, Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerin de ülkede özel sektörün Ar-Ge altyapısının oluşması bakımından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Özlü, bu kanun çerçevesinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi sayısının 900'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"900'üncü Ar-Ge merkezi belgesi, İstanbul'da 17 Ar-Ge personeliyle konum takibi, yolculuk raporu, rota planlama ve takibi, geçmiş konum izleme, belge kontrolü, kilometre bazında araç takibi, kural tanımlama, otopark raporlama, mesajlaşma modülü, telemetri modülü, motor blokaj modülü, dijital takometre modülü, trailer modülü, frigo modülü özelliklerine sahip standart, profesyonel ve gelişmiş opsiyonlarda araç takip sistemleri alanlarında projeler yapan Vektör Teknoloji AŞ'ye verildi."

“48 bin Ar-Ge personeli istihdam edildi”

Böylece, Türkiye'de 43 ilde, 39 farklı sektörde 900 Ar-Ge merkezinin faaliyet gösterdiğini aktaran Özlü, Ar-Ge merkezi belgesine sahip işletmelerde yaklaşık 48 bin Ar-Ge personelinin istihdam edildiğini, 11 bin proje yürütüldüğünü, 2 bin 500'e yakın tescilli patentle 7 binden fazla patent başvurusu bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA