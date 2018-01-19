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Buradasınız : » » Türkiye'de yıllık konut satışı yüzde 5 arttı

Türkiye'de yıllık konut satışı yüzde 5 arttı

Konut satışları 2017 yılında yüzde 5,1 artarak 1 milyon 410 bin oldu. En fazla satış İstanbul'da yapıldı.

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Türkiyede yıllık konut satışı yüzde 5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

2017 yılında yaklaşık 240 bin konut satışı ile İstanbul birinci olurken, onu 150 bin ile Ankara, 85 bin ile İzmir izledi.

En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde 2017 yılında yabancılara konut satış oranı yüzde 22,2 oranında arttı. 

Yabancılara toplam 23 bin konut satılırken, uyruklarına göre en fazla satış yaklaşık 4 bin konutla Iraklılara yapıldı.

Irak'ı, sırasıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi. Türkiye’de genelinde geçen yıl, 840 bin erkek ve 410 bin kadın konut satın aldı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TÜİK, konut satışı
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