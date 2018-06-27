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Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı ürünlerinin yer aldığı 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı.

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Türkiyede üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

Ekonomi Bakanlığı'nın "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Söz konusu kararla sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gümrük vergisi, Ekonomi Bakanlığı, ham madde
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