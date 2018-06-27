Türkiye'de üretilmeyen 1882 ham maddenin gümrük vergileri sıfırlandı

Ekonomi Bakanlığı'nın "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlandı.

Söz konusu kararla sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA