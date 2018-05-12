Türkiye'de serbest meslek sahibi oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’de serbest meslek sahibi, işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçilerinin, toplam istihdam içindeki payı 2013-2017 döneminde düşüş gösterdi.

Buna göre, serbest meslek sahiplerinin istihdamdaki payı 2013’te yüzde 35,9 iken 2014’te yüzde 33,9’a, 2015’te yüzde 32,9’a, 2016'da yüzde 32,4'e geriledi. Geçen yıl ise bu meslek grubunun istihdamdaki payı bir önceki yıla göre 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 2017'nin ikinci çeyreği itibarıyla serbest meslek sahibi 9 milyon 379 bin kişi bulunurken, bu kişilerin, 1 milyon 320 bini işveren, 4 milyon 781 bini kendi hesabına çalışan ve 3 milyon 278 bini ise ücretsiz aile işçilerinden oluşuyor. Bu kişilerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 6 milyon 59 bininin erkek olduğu görülüyor.

Söz konusu 5 yıllık dönemde Portekiz, Slovenya, Japonya, Macaristan, Güney Kore ve Almanya’da da serbest meslek sahiplerin istihdam içindeki oranı düşerken, Hollanda, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta artış gösterdi.

Kaynak: AA