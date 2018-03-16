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Türkiye'de sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

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Türkiyede sanayi üretimi arttı

2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı

2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: üretim, sanayi
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