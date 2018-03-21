Türkiye'de konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde Şubat'ta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.

Diğer konut satışları, Şubat'ta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 68 bin 37 oldu. Bu kategoride de İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 57 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Ardahan olarak belirlendi.

43 bin 713 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 223 konut satışıyla Ankara, 2 bin 455 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları Şubat'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 azalarak 52 bin 240'a düştü. İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. İstanbul'u 6 bin 463 konut satışıyla Ankara, 3 bin 510 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara bin 729 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat'ta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Bu alanda ilk sırada 604 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.

Kaynak: AA