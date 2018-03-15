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Buradasınız : » » Türkiye'de istihdam arttı, işsizlik azaldı

Türkiye'de istihdam arttı, işsizlik azaldı

İşsizlik oranı aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 2,3 puan düşüşle yüzde 10,4 oldu. İşsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye düştü.

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Türkiyede istihdam arttı, işsizlik azaldı

Türkiye genelinde 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile  yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. 

İstihdam oranı %46,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. 

Kaynak: TRT Haber
 

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