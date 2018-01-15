Türkiye'de işsizlik azalıyor

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,5 puan azalarak, yüzde 10,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Ekim ayına ilişkin işgücü verilerini açıkladı.

Daha önce yüzde 20 olan genç nüfustaki işsizlik oranı da azaldı, yüzde 19 virgül 3'e düştü. Bir yıl içinde 1 milyon 378 bin kişilik ilave istihdam sağlandı.

İstihdam oranı Ekim ayında 1 virgül 4 puan artarak yüzde 47 virgül 6'ya çıktı.

Erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 72,4 olurken kadınların işgücüne katılma oranı da yaklaşık 1 puan arttı, yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomide oluşan olumlu gelişmeler özellikle son aylarda istihdama çok daha hızlı bir şekilde yansımaya başlamış oldu" dedi.

Kaynak: TRT Haber