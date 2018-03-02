Türkiye'de ihracat ve ithalat geçen yıla göre arttı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bu yılın Şubat ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, ihracat Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,02 artarak 13 milyar 182 milyon dolara, ithalat da yüzde 19,64 artarak 18 milyar 936 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 15,04'lük artışla 32 milyar 118 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı da yüzde 54 artarak, 5 milyar 754 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Şubat 2017'de yüzde 76,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 69,6 olarak gerçekleşti.

Şubatta en çok ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları"

Şubatta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 355 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 247 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 854 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Şubatta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 351 milyon dolar ile "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 360 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 865 milyon dolarla İtalya ve 840 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 863 milyon dolar ile Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 813 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 664 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından şubat ayında tahsil edilen vergiler 10 milyar 190 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Şubat itibarıyla aktif limited şirket sayısı 746 bin 800, ticari işletme sayısı 712 bin 654, şube sayısı 193 bin 877, anonim şirket sayısı 121 bin 373, kooperatif sayısı 35 bin 124, kollektif şirket sayısı 10 bin 860, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde şubatta aktif firma sayısı 1 milyon 822 bin 471'e, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 822 bin 287'ye ulaştı.

Kaynak: AA