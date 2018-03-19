Türkiye'de en pahalı il İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu endeks değerleri, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı; Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'ın ise yüzde 6.5 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

TÜİK'in Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 çalışması; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Türk Lirası'nın (TL) satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak bir mal ve hizmet sepeti kullanılarak bölgesel fiyat düzeyi endeksleri elde edildi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey detayında üretilen endeksler ile farklı bölgelerdeki fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlandı. Bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "pahalı" ve 100’den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "ucuz" oluyor.

İstanbul 5 ana grupta lider

TÜİK verilerine göre; İstanbul 5 ana grupta birinci oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111,0 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94.9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150.1 ile İstanbul'da gerçekleşti. 84.5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge seçildi.

İstanbul, en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106.6 ile eğlence ve kültür ana grubunda da birinciliği kaptırmadı. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94.9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

Eğitimde de lider İstanbul. 141.7 ile İstanbul'un ardından fiyat düzeyi endeksi en düşük 76.9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır geldi.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda 110.1 ile en yüksek fiyat düzeyi endeksi İstanbul'un. Fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 91.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 110.6 ile İzmir’de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu.

Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107.1 ile İzmir'de gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93.5 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.

Ankara, lokanta ve oteller ana grubunda 118.3 ile en yüksek fiyat düzeyi endeksine sahip. Başkentin ardından fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 91.7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye.

Başkent, en yüksek fiyat düzeyi endeksi 145.3 ile sağlık ana grubunda da lider. Sağlıkta listenin sonunda ise, fiyat düzeyi endeksi en düşük 73.8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt geliyor.

Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan birisi alkollü içecekler ve tütün ana grubu. Bu ana grupta en yüksek fiyat düzeyi endeksi 100.2 ile Şanlıurfa, Diyarbakır'da gerçekleşti. En düşük fiyat düzeyi endeksi 99.8 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde oldu.

En çok ev eşyası alan şehir 108.7 ile İzmir. Bu alanda fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 89.5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye.

Haberleşme ana grubunda değişim gözlenmemesinin nedeni, bu gruptaki telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi tüm madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması.

Kaynak: DHA