Türkiye un ihracatında dünya birincisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Konya'da bir otelde düzenlenen "Ulusal Ekmek Çalıştayı"nda, ekmeğin insanlara verilen en önemli nimet olduğunu söyledi.

Ekmeğin tarihsel süreç içerisindeki önemini örneklerle anlatan Daniş, Türk kültürü ve sofrasının parçası ekmeğin günümüzde en çok tartışılan gıdaların başında geldiğini aktardı.

Daniş, obezitenin en büyük sebebinin ekmek olduğu yönünde iddiaların dile getirildiğini belirterek, "Çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda, doğal olarak üretilen ekmeğin besleyici ve mineral kaynağı olduğu ifade ediliyor. Bu çalıştaya çok görev düşüyor. Bakanlık olarak sonuçlarını hayata geçirmeye çalışacağız. Türkiye'de ciddi bir un sanayimiz var. Dünyada un ihracatında birinci sıradayız. Bu büyük bir sektörü ifade ediyor." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ise tarım arazilerinin yarısında buğday üretimi yapıldığını dile getirdi.

Ekmeğin ham maddesi buğdayın yaklaşık 2 milyon çiftçinin geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Kemaloğlu, bunun 81 milyonun ekmeğini karşılayan bir sektör olduğunu bildirdi.

"İsraf edilen ekmeğin parasal değeri yılda 1,6 milyar liradır"

Kemaloğlu, 2008'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de üretilen ekmeğin her gün yüzde 5'inin israf edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"2013'te ekmek israfını önlemeye yönelik bir kampanya başladı ve 900 civarında etkinlik gerçekleştirildi. Yüzde 20'ye yakın israf önlendi. Parasal değer 300 milyon lira. İsraf edilen ekmeğin parasal değeri yılda 1,6 milyar liradır. BM'de dünyada israfı önlemeye dönük en güzel çalışmalardan biri gösterildi. Yeterli mi? Bu kutsalımız, en çok israf ettiğimiz şey. Dolayısıyla toplum olarak daha fazla önem vermemiz gerektiği görülüyor."

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de ekmek üretiminde teknoloji kullanımının yaygınlaştığını ifade etti.

Yetişmiş insan gücü eksikliğinin bu sektörde de kendini gösterdiğinin altını çizen Çevik, "Ham maddeyi tanıyan, iş akışına hakim, dünya ile entegre olarak bilgiye ulaşabilen, teorik eğitimi pratik ile taçlandıran faydalı elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan Borsamız, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ile Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde kurulan Değirmencilik Bölümüne desteğimiz sürecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA