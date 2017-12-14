Türkiye uluslararası kurumların büyüme tahminlerini aştı

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 büyüyen Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile 2011'nin üçüncü çeyreğinden sonraki en yüksek büyüme performansını göstermesi gözleri yeniden uluslararası kurum ve kuruluşlara çevirdi.

Güçlü büyüme performansı, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini yükselten uluslararası kurum ve kuruluşların, tahminlerinde bir kez daha revizyona gidip gitmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi.

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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür yaptığı değerlendirmede, yılın başında yapılan büyüme tahminlerinin yılın sonuna doğru küçük oranlarda revize edilmesinin anlaşılabilir olduğunu ancak bu yıl uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerindeki sapmanın anlayışla karşılanamayacağını söyledi.

"Revize tahminler bile gerçeğin uzağında kaldı"

Başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere birçok uluslararası kurumun yıl içinde Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini ciddi ölçüde yukarı çekmek zorunda kaldığına dikkati çeken Gür, şöyle devam etti:

"Bazı kurumlar büyüme tahminlerini iki kat artırdı. Bu durum, büyüme tahminlerine temel teşkil eden modellerin yanlış bir şekilde kurgulandığı ve yanlış varsayımlara sahip olduğu yönünde güçlü bir izlenim bırakmakta. Bu kurumlar, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını, şoklara karşı artan direncini ve uygulamaya konulan politikaların olası etkilerini görmezden gelerek tahminde bulunmaktadır. Bazı uluslararası kurumların revize edilmiş tahminleri bile gerçeğin çok uzağında kaldı."

Gür, öncü göstergelerin Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte de büyümeye devam edeceğini gösterdiğini belirterek, bazı kurumların üçüncü çeyrek büyüme verisi sonrası gelecek günlerde büyüme tahminlerini yeniden revize edebileceklerini söyledi.

Uluslararası kurum ve kuruluşların yılın başında ve ortasındaki tahminlerini daha gerçekçi yapmaları gerektiğini ifade eden Gür, "Bunu yapmadıkları veya yapamadıkları için yatırımcıların bu kurumlara olan güveni sarsılıyor." dedi.

Yılmaz: Yüzde 6'nın altındaki tahminler revize edilmeli

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla rakamları açıklandıkça yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin de şekillendiğini belirterek, "Üçüncü çeyreğin açıklanmasıyla ülke ekonomisinin ilgili yıldaki büyüme oranı neredeyse belli olur. Son çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümese bile yüzde 6,6 oranında yıllık büyümeden bahsedilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kurum ve kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme tahminlerine işaret eden Yılmaz, "Yüzde 6'nın altında kalan beklentilerin artırılmasını bekleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2017'ye ilişkin öncü göstergelerin ortaya çıkması ve yılın ilk iki çeyreğindeki büyüme rakamları, öngörülerini düşük tutan uluslararası kurum ve kuruluşların büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapmasına neden olmuştu.