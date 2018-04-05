Türkiye, uçuş ağını en fazla geliştiren 11. ülke oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, yurt dışı uçuşların artırılması ve yeni dış hat uçuş noktalarının belirlenmesi amacıyla geçen yıl 36 ikili havacılık müzakeresi yapıldı.

Mevcut anlaşmaların günün koşullarına göre revize edilerek yeni sefer noktaları ve frekans artışı sağlanan bu anlaşmalarla yurt dışı uçuş ağı, son bir yılda yüzde 3 genişleyerek, 121 ülkede 300'den fazla noktaya ulaştı.

Geçen yıl Şili ile ilk defa imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yanı sıra Paraguay, AB (3 kez) Kazakistan, Guatemala, Honduras, Myanmar, Özbekistan, Venezuela, Sırbistan, Katar (2 kez), Suudi Arabistan, Brezilya, Şili, Bahreyn, Belarus, Kamerun, Gana, Ürdün, Nijerya, Malezya, Irak, Kenya, Morityus, Rusya, Sri Lanka, Zambiya, Tanzanya, Azerbaycan, Hong Kong, İspanya, Kanada, Brunei ile müzakere gerçekleştirildi.

Söz konusu ikili havacılık anlaşmaları, frekans artışı, yeni uçuş noktalarının belirlenmesi, kargo taşımacılığı, kod paylaşımı, bakım ve eğitim alanında işbirliği yapılmasını içeriyor. 2003'ten bu yana gerçekleştirilen ikili havacılık müzakerelerinin sayısı 503'e ulaşan Türkiye'nin, yıllar itibarıyla dış hat uçuş noktaları ve yolcu sayısı hızla arttı.

Türkiye 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde uçuş ağını en fazla geliştiren 11. ülke oldu.

Öte yandan, 23-24 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirecek Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı'nda davetli ülkelerle çok sayıda ikili müzakerede bulunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA