'Türkiye, tüm olumsuzluklara rağmen ortalama yüzde 5,7 büyüdü'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Girişimci Buluşmaları" isimli etkinlikte yaptığı konuşmada, vakfın, Türkiye'nin girişimci ruhunu harekete geçirmek amacıyla ciddi bir misyon üstlendiğini söyledi.

Son 15 yılda ekonomide sağlanan ilerlemeden bahseden Elvan, bu süreçte Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ortalama yüzde 5,7 büyüdüğünü aktardı.

Elvan, bu yıl da yüzde 5,5'in üzerinde büyüme performansı beklediklerini kaydederek, büyümeye ilişkin öncü göstergelerin büyük kısmının çok olumlu tabloyu işaret ettiğini bildirdi.

Bakan Elvan, "Ekonomimiz büyümeye devam edecektir, bundan emin olun. Son günlerde kurun oynaklık göstermesi, birtakım spekülatif girişimler, başarımızı ve büyüme azmimizi asla engellemeyecektir." diye konuştu.

Orta Vadeli Program'dan (OVP) bahseden Elvan, bütçe açığının azaltılması, mali disiplinin sağlanması, enflasyonun ve faiz oranlarının düşürülmesi, Türkiye'nin yüksek büyüme performansını yakalaması gibi hedefleri anlattı.

Elvan, daha yüksek büyüme oranları için verimliliğin arttırılmasının "olmazsa olmaz" olduğunu belirterek, nitelikli insan yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinde önemli ilerleme sağlandığını ancak hala 60'ıncı sıralarda olduklarını dile getiren Elvan, bunun yeterli olmadığını, 20'inci, 10'uncu sıralarda olmaları gerektiğini bildirdi.

"Girişimciler istihdamı ve ihracatı artırıyor"

Elvan, girişimciliğin önemine değinerek, üretimde, hizmetlerde ve iş yapma süreçlerinde yenilik yaparak katma değer üreten girişimcilerin artık ön plana çıktığını söyledi.

Bakan Elvan, "Girişimcilerimizin aldığı riskler, başarılı olmaları halinde sadece girişimcilere değil ülkemize de katma değer, üretim, istihdam ve ihracat olarak geri dönmektedir." ifadesini kullandı.

Girişimcilerin yeni istihdam alanları oluşmasına ve ihracatın artmasına katkı sunduğunu dile getiren Elvan, kamu olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Elvan, girişimcilere, Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelere yönelik destek ve teşviklerden bahsederek, bu alanda son 15 yılda yapılan reformları anlattı.

Kaynak: AA