Türkiye transit üs haline gelecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sınır kapılarındaki hızımız hem transit ülke olarak gelişmemize hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye’yi transit üs haline getireceğiz" dedi.

Tüfenkci, yenilenen Karkamış Gümrük Kapısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Türkiye için önemli bir şehir olduğunu belirterek, sınır kapısının tam kapasite çalışmaya başlamasıyla kentin ticari hayatının daha da gelişeceğini söyledi.

Türkiye üzerine oyunlar kurulduğunu, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini dile getiren Tüfenkci, tüm planlara ve kumpaslara rağmen ülkenin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Karkamış Sınır Kapısı'nın daha önce A sınıfı bir kapı olmadığını anımsatan Tüfenkci, "Kapımız daha önce da vardı. Ama şimdi ithalatın ve ihracatın yapıldığı, sınır geçişlerinin kolaylaştığı, kontrolün sağlamlaştığı, kaçakçılıkla mücadelede etkin rol oynayacak A sınıfı kapı hale geldi. 15 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz bu gümrük kapısı, tek durak sisteminin, hangar ve yolcu aramasının, 3 dedektör köpeğinin olduğu butik bir kapı oldu. Karkamış daha farklı noktaya gelecek " diye konuşu.

Bakanlık olarak sınır kapılarının hızlı olmasını arzuladıklarını ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrük işlemlerinin hızlanması, uluslararası standartlarda hizmet sunulması, imajının pozitif yönde değiştirilmesi ve ülkemizin tanıtımı açısından çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’nin şanına yakışır şekilde sınır kapılarını modernize ediyoruz. İnşallah Habur Sınır Kapısı'nda da çalışmalarımızı bitirdik. Buralardaki hızımız esasında bizim hem transit ülke olarak gelişmemize hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye’yi transit üs haline getireceğiz. Gümrük yazılımını tekrar gözden geçireceğiz. İhale işlemi bitti. Artık bütün gümrük sistemimizi dijital ortama taşıyacağız. Biz AK Parti olarak milletimize efendi değil, hizmetkar olamaya geldik. Eserlerimizle övüneceğiz. İş yapacağız. İnsanlarımızın işini ve aşını büyüteceğiz. Gaziantep’te iş yapıyor, insanlarımıza ekmek kapısı açıyor. Bizler de hem iş adamlarımızın hem de şehrimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Bu kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından gümrük kapısının açılışını gerçekleştiren Bakan Bülent Tüfenkci, beraberindekiler alanı gezdi.

Kaynak: AA