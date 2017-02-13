TürkTraktör'ün 2016 cirosu bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 3,4 milyar liraya yükselirken, net karı da yüzde 44 artışla 370 milyon lira oldu.

Şirketin 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda verilen bilgiye göre, TürkTraktör, Ankara ve Sakarya Erenler'de bulunan fabrikalarında geçen yıl toplam 46 bin 31 traktör üretimi gerçekleştirdi.

Yurt içi pazardaki satışlarını 2016'nın son çeyreğinde de artıran şirketin, yıl boyunca Türkiye'de yaptığı toplam satış 33 bin 605'e ulaştı. Şirketin yurt dışı satışları ise 2016 yılında 12 bin 625 olarak gerçekleşti.

2016'yı bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 3,4 milyar liralık toplam ciroyla tamamlayan TürkTraktör'ün, yurt içi cirosu yüzde 14 artışla 2,5 milyar liraya, yurt dışı cirosu da yüzde 4 artışla 974 milyon liraya yükseldi.

Türkiye traktör pazarının son 10 yıldır kesintisiz lideri olan TürkTraktör, yıl boyunca karlılığını da artırdı. 2016 yılında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 23 artışla 512 milyon liraya ulaşırken, net karı da yüzde 44 artarak 370 milyon lira olarak gerçekleşti.

"Türkiye traktör pazarı yeni bir rekor kırdı"

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016'nın hem dünya hem de Türkiye'de farklı gündemlerle hareketli geçen ve değişimlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, buna rağmen dünyada 4'üncü sırada bulunan Türkiye traktör pazarının bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüyerek 70 bin 205'e yükseldiğini, bunun yeni bir rekor anlamına geldiğini söyledi.

Votto, TürkTraktör'ün kuruluşunun 62'nci yılı olan 2016'da, 800 bininci traktörü ve 400 bininci motoru ürettiklerini aktararak, hem New Holland hem Case IH markalı traktörlerin yeni serilerini çiftçilerle buluşturduklarını dile getirdi.

Ar-Ge çalışmalarıyla çiftçilerin hayatını kolaylaştıran ürünleri piyasaya sunmaya devam ettiklerini belirten Votta, "Üretimdeki rekabet gücümüzü 'Dünya Klasında Üretim' metodolojisiyle yaptığımız planlı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız sayesinde 2016'da da sürdürdük. Bunun bir sonucu olarak Ankara fabrikamız 'Bronz Fabrika' unvanını almaya hak kazandı. İnsan kaynaklarından ihracata, teknolojiden Ar-Ge'ye uzanan geniş bir yelpazedeki ödüllerimize yenilerini eklemenin gururunu yaşadık." şeklinde konuştu.

Votta, son 30 yılda toplamda 18 yılı pazar lideri olarak tamamladıklarını, bu önemli pazardaki kesintisiz liderliklerini 10'uncu yılına taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

1954 yılında kurulan TürkTraktör'ün Türkiye'nin en büyük traktör üreticisi olduğunu, yıllık 50 bin üretim kapasitesi bulunduğunu ve sektöründe ilk Ar-Ge merkezini açtığını anlatan Votta, şu an dünyada sadece 7 ülkeye ihracatlarını olmadığını, bunlar arasında bulunan Kırgızistan'a ise bu yıl ihracat planladıklarını bildirdi.

Yeni sosyal sorumluluk projesi: "Filizlerin Mucizeleri"

Marco Votta, TürkTraktör'ün yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Filizlerin Mucizeleri" hakkında ise şunları kaydetti:

"Tarım ve otomotiv alanında kadın iş gücünün ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz 'Filizlerin Mucizeleri' projesi aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımızın da bir ürünü. Bu projemizi eğitim, tarımsal üretim ve istihdam olmak üzere 3 farklı konuyu sahiplenecek şekilde tasarladık. Kadın istihdamını artırmak için çalışmalarımızı sürdürürken, eğitim ayağında 5 ilde 58 mesleki ve teknik anadolu liselerini ziyaret edecek ve yaklaşık 3 bin kız öğrenciyle bir araya geleceğiz. Öğrencilere burs ve staj imkanı sağlayacağız."

Projenin tarımsal üretim ayağında ise kadın çiftçi ve aileleriyle bir çalışma başlattıklarını aktaran Votta, "Projemize katılan kadın çiftçilerimiz ve ailelerine Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış özel bir bitkinin yetiştiriciliği konusunda destek veriyoruz. Çiftçilerimize ekimden hasada, girişimcilikten pazarlamaya, organik tarımdan sağlıklı beslenmeye kadar farklı alanlarda eğitimler verirken, yetiştirilecek karabuğdayla da yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"2017 iyi bir yıl olacak"

Dünya traktör pazarında düzenli olarak büyümeye devam edebilen tek ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Votta, "2017 iyi bir yıl olacak. Pazarın geçen yıla benzer seviyede gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. İç piyasada yılda 70 bin traktör satılıyor. Türkiye dünyadaki en büyük 4'üncü pazar, Avrupa'da ise bir numara. Halihazırdaki seviyeler oldukça tatminkar... 70 bin rakamını muhafaza edersek bile bu kendi başına başarı olarak addedilebilir." yorumunu yaptı.

Votta, ekonomi ya da ihracatta bir toparlanma olması halinde şirketin istihdamının artabileceğini belirterek, bu yıl performans artırıcı makine ve aksamlarını çiftçilere sunmak amacıyla ürün geliştirme tarafına odaklanacaklarını söyledi.

2014'te açtıkları tesisin üretim kapasitesi anlamında Avrupa'daki en büyük fabrika olduğuna dikkati çeken Votta, orta ve uzun vadede fırsat olması halinde büyüme arzularının olduğunu dile getirdi.

Votta, TürkTraktör olarak ihraç ettikleri ürünlerin dünyada giderek daha fazla itibar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Toplantıya TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli ve Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Arıcan da katıldı. AA