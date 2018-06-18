Türkiye tarihinin ihracat rekorunu kıracak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, İşsizlik oranı 2016'dan sonra en düşük seviyeyi gördü. Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 432 bin kişi azalışla 3 milyon 210 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Zeybekci, işsizlikte düşüş devam ettiğini belirterek, "Genç işsizlikte de yüzde 1,5 puan düşüş var. İyiye doğru bir yönelim var. İnşallah önümüzdeki ay beklentilerimiz tek haneli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarihinin rekorunu kırarak haziranı tamamlayacak"

Haziran'da ihracatta büyümenin yine güzel bir rakamla geleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ramazan, bayram ve seçimin de girdiği ortamda Türkiye yine ihracatta tarihinin rekorunu kırarak haziranı tamamlayacak." dedi.

Kaynak: AA