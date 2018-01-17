Türkiye sanayi ürün çeşitliliğinde 7. sırada

Avrupa Birliği (AB) Sanayi Ürün Listesi’nde 3 bin 836 çeşit var. AB ülkeleri 2016 üretim çeşitliliği açısından karşılaştırıldığında, Almanya sanayi ürün listesindeki 3 bin 559 (yüzde 92,8) ürün çeşidiyle ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 3 bin 444 (yüzde 89,8) ürünle Fransa ve 3 bin 389 (yüzde 88,3) ürünle İtalya izledi.

Listedeki ürünlerin 2 bin 982’sini (yüzde 77,7) üreten Türkiye ise ürün çeşitliliğinde Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında 7. sırada yer aldı. Bir önceki yıl yüzde 76,9 olan ürün çeşitliliği 0,8 oranında artış gösterdi.

İmalat sanayinde 2016'da üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,3’ünü oluşturduğu görüldü. Orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,2’de kaldı.

Yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin yüzde 42,5’ini ilaç imalatı, yüzde 18,7’sini tüketici elektroniği ürünleri imalatı oluşturdu.

Kalkanma Bakanı Lütfi Elvan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa Birliği’nde 7. sırada yer aldı. Ürün çeşitliliği artışında ise Avusturya’dan sonra 2. sıradayız" yazdı.

Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa Birliği’nde 7. sırada yer aldı. Ürün çeşitliliği artışında ise Avusturya’dan sonra 2. sıradayız. https://t.co/e3P0fej0Yy — Lütfi Elvan (@lutfielvan) 17 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber