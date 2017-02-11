Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa liginde

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, "Türkiye, geçen yıl bin 387 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla Avrupa'da en fazla rüzgar kapasitesini devreye alan üçüncü, dünyada ise yedinci ülke oldu." dedi.

Ataseven, TÜREB'in yıllık olarak hazırladığı Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, 2015 yılı sonunda rüzgar enerjisi kurulu gücünün 4 bin 718 megavat olduğunu hatırlatan Ataseven, geçen yıl bu rakamın 6 bin 106 megavata yükseldiğini söyledi.

Ataseven, TÜREB ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'un geçen yıla ilişkin rüzgar verilerini incelediklerini belirterek, "Avrupa'da Almanya 2016 yılında 5 bin 443 megavat ile birinciliğini korudu. Fransa bin 561 megavat ile ikinci, Türkiye bin 387 megavat ile üçüncü, Hollanda 887 megavat ile dördüncü ve İngiltere de 736 megavat ile beşinci sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıl bin 387 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla Avrupa'da en fazla rüzgar kapasitesini devreye alan üçüncü, dünyada ise yedinci ülke oldu." diye konuştu.