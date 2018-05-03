  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.19
    EURO 5.026
  • BIST 104806.96
    ALTIN 176.65
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Türkiye Rusya'ya 20 bin ton kanatlı et ihraç edecek"

"Türkiye Rusya'ya 20 bin ton kanatlı et ihraç edecek"

BESD-BİR Başkanı Sait Koca, "Rusya, sağlık raporunu 15-20 gün önce onayladı. Görüşmelerde fiyat vermeye başladık. Rusya'ya 20 bin tona yakın kanatlı et ihracatı olacaktır" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Türkiye Rusyaya 20 bin ton kanatlı et ihraç edecek&quot;

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Türkiye'nin piliç eti üretiminde dünyada 8'inci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sektörün payı her geçen yıl büyüyor.

Beyaz ete talep yaz döneminde artıyor

Koca, sektörde geçen yıl üretimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 2,38 milyon tona yükseldiğini belirtti. Bu yıl da büyümenin aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Koca, beyaz ete talebin yaz döneminde arttığını, Ramazan ayıyla birlikte tüketimde daha fazla artış beklediklerini dile getirdi.

Dövizdeki yükselişe paralel, sektörün maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Koca, bunu fiyatlara yansıtmadıklarını, fiyatların geçen yılın altında olduğunu söyledi.

Koca, geçen yıl ihracat artışının yüzde 30 düzeyinde olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Rusya'ya tavuk ihracatında bürokratik işlemler tamamlanmadı. Rusya sağlık raporunu 15-20 gün önce onayladı, ihracat yapılabilir konuma geldik. Görüşmelerde fiyat vermeye başladık. Rusya'ya 15-20 bin tonluk kanatlı eti ihracatı olacaktır." 

Koca, Irak'a ihracatta da bazı sıkıntılar olduğunu, buna karşın Türkiye'nin payında bir azalma olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, kanatlı et, ihracat, beyaz et, besd-bir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER