"Türkiye Rusya'ya 20 bin ton kanatlı et ihraç edecek"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, Türkiye'nin piliç eti üretiminde dünyada 8'inci sırada olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sektörün payı her geçen yıl büyüyor.

Beyaz ete talep yaz döneminde artıyor

Koca, sektörde geçen yıl üretimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 2,38 milyon tona yükseldiğini belirtti. Bu yıl da büyümenin aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor.

Koca, beyaz ete talebin yaz döneminde arttığını, Ramazan ayıyla birlikte tüketimde daha fazla artış beklediklerini dile getirdi.

Dövizdeki yükselişe paralel, sektörün maliyetlerinin de arttığına dikkat çeken Koca, bunu fiyatlara yansıtmadıklarını, fiyatların geçen yılın altında olduğunu söyledi.

Koca, geçen yıl ihracat artışının yüzde 30 düzeyinde olduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Rusya'ya tavuk ihracatında bürokratik işlemler tamamlanmadı. Rusya sağlık raporunu 15-20 gün önce onayladı, ihracat yapılabilir konuma geldik. Görüşmelerde fiyat vermeye başladık. Rusya'ya 15-20 bin tonluk kanatlı eti ihracatı olacaktır."

Koca, Irak'a ihracatta da bazı sıkıntılar olduğunu, buna karşın Türkiye'nin payında bir azalma olmadığını belirtti.

Kaynak: AA