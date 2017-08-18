'Türkiye Rusya'nın çok önemli bir ticari ortağıdır'

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye ve Rusya'nın çok iyi ticari ortak olduğunu, iki ülkenin başta sanayi tarım, ulaşım, enerji, inşaat olmak üzere çok yönlü iş birliği yaptığını söyledi.

Bu yıl 86'ncı kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında 26 ülkeden 16'sı bakan düzeyindeki konukların katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, toplantıda yaptığı konuşmaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını ileterek başladı.

Güzel ve dost bir şehir olan İzmir'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Novak, "Türkiye Rusya'nın çok önemli bir ticari bir ortağıdır. Ülkelerimizin çok yönlü iş birliği gelişmektedir. Bütün alanlarda, sanayi, ulaşım, tarım, inşaat, aynı zamanda finans ve diğer birçok alanlarda iş birliğimizi geliştiriyoruz. Aynı zamanda yatırım iş birliği de öngörülüyor ve yapılıyor." dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticari ekonomik iş birliğinin de geliştiğini vurgulayan Novak, "Mesela ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında yüzde 28 oranında artmıştır. Bununla birlikte ikili iş birliğinin ana alanlarında da gelişmeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hükümetler arası karma komisyon çalışmalarının da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Novak, iş çevrelerinin bu sayede doğrudan diyalog kurabildiğini ifade etti.

"Partner ülke" teşekkürü

86. İEF'de Rusya Federasyonu'na "partner ülke" statüsü verildiği için teşekkür eden Novak, "Sayın Putin'in isteği üzerine 300'den fazla üyesi olan bir heyetle buraya gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Novak, Rusya Federasyonu'nun önemli kuruluşlarının fuarda yer aldığını, fuarın ana teması olan enerji ve inovasyonun, dünyanın enerji alanındaki gelişme isteğini yansıttığını dile getirdi.

Enerji konusunun Türk Rus iş birliğinin temelini oluşturduğuna dikkati çeken Novak, "Bu konuda son derece iyi örnekler ve semboller bulunuyor. Rusya ve Türkiye'nin dünya ekonomisindeki konumu güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu: "Hem konuklarımız hem İzmirliler doyasıya eğlenecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu yıl fuara Rusya'nın partner ülke olarak katılmasıyla çıtanın biraz daha yükseldiğini, yerli ve yabancı firmaların ciddi katılım gösterdiğini belirtti.

Ekonomi Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının fuara bu yıl ayrı bir destek verdiğini aktaran Kocaoğlu, "Fuarımızın eğlence, kültür, sanat boyutu var. Hem konuklarımız hem de İzmirliler doyasıya eğlenecek. Bu çınar koskoca bir çınardır. Bu önemli yolculukta desteklerini esirgemeyen başta cumhurbaşkanımız ve bakanlarımıza, iş adamlarına ve bürokratlarımıza sonsuz saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.