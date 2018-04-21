Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'ndan projelere 1 milyar dolar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Üst Yöneticisi Kirill Dmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve yatırım akışını artırmak olduğunu belirterek, "Bu ortak fona RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolar yatırılacak. Özellikle altyapı, sağlık ve bilgi teknolojileri sektörlerine ağırlık verilecek." dedi.

Dmitriev, varlık fonları ve RDIF faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriev, Rusya'ya doğrudan yatırımları çekmek için katalizör görevi görmek ve önde gelen küresel yatırımcılarla ortak yatırım yapmak için 2011'de kurulan RDIF'in bugüne kadar 50'den fazla projeyi sonuçlandırdığını ifade ederek, "Fonumuz bu projeler için bugüne kadar 1,2 trilyon rubleyi (yaklaşık 20 milyar dolar) yönetmiş ve ayrıca Rusya ekonomisine uzun vadeli stratejik ortaklıklar yoluyla 30 milyar dolarlık yabancı sermayeyi çekmeyi başarmıştır." diye konuştu.

Dmitriev, geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun amacının ikili ekonomik bağları güçlendirmek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırmak olduğunu belirterek, "Bu ortak fona RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolar yatırılacak. Özellikle altyapı, sağlık ve bilgi teknolojileri sektörlerine ağırlık verilecek." şeklinde konuştu.

Dmitriev, Türk şirketleriyle de müşterek projeler geliştirdiklerini ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Muazzam bir tecrübeye, uzmanlığa ve mühendislik bilgisine sahip olan Rönesans Holding ile Rusya'da yapılacak sağlık, inşaat, gayrimenkul ve altyapı projelerini kapsayan 400 milyon dolarlık ortak yatırım anlaşmasını imzalayalı yaklaşık dört yıl oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ay başında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam ettik. Örneğin RDIF ile önde gelen bir başka Türk inşaat şirketi MAKYOL söz konusu ziyaret sırasında yol yapımını da kapsayan altyapı projelerine birlikte yatırım yapacakları bir ortaklık kurmak için anlaştı."

Kaynak: AA