Türkiye, OECD ortalamasını beşe katladı

2017 yılı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü(OECD) raporu açıklandı. OECD ülkelerinde yaşayan insanların durumuna ilişkin genel resim ortaya kondu.

Verilere göre; Türkiye, 2005'ten bu yana yarattığı istihdam artışı ile OECD ülkelerinin ortalamasını beşe katladı.

2005 yılından bu yana Türkiye'de istihdam oranı yüzde 6 virgül 2 arttı.

Aynı dönem için OECD ortalaması yüzde 1 virgül 2'de kaldı.

Türkiye'de uzun dönemli işsizlik oranı yaklaşık yüzde 50 azaldı.

2014 ve 2016 yılları arasında eğitime katılım oranı da 3 puan arttı.

Türkiye'de son on yılda konut karşılanabilirliği de gelişti.

Temel hijyene erişimin olmadığı konutlarda yaşamını sürdürenlerin oranı OECD ortalamasına kıyasla altı kat daha düştü.

Yerel su kalitesinden memnun olanların oranı 4 puan yükseldi.

Kaynak: TRT Haber