"Türkiye markası" ile 76 fuara damga vurulacak

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye markası ve Türk malı imajının yurt dışındaki tanıtımı kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Türkiye'nin gücünü ve ekonomisini yurt dışında anlatmak amacıyla "Türkiye'ye gel, kendi hikayeni keşfet" sloganıyla geçen yıl başlatılan kampanyanın, kalıcı olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Tanıtım çalışmaları kapsamında 15 sektörel tanıtım grubu, "Türkiye Tanıtım Grubu" adı altında tek çatı altında birleştirildi. Böylece tek bir sloganla tek kanaldan tanıtım yapılması hedeflendi.

Türkiye'nin tanıtımı için küresel olarak öne çıkan fuarlar başta olmak üzere, geçen yıl 29 farklı ülkede 66 fuarda Türkiye tanıtım standı kuruldu. Bu stantların 29'u Asya, 21'i Avrupa'daki fuarlarda açıldı. En fazla Türkiye standı kurulan ülkeler arasında 11 stantla Çin, 8'er stantla Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri, 4 stantla Rusya öne çıktı.

Bu yıl sonuna kadar da 29 ülkedeki 76 yurt dışı fuarda ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye standı kurulacak. Bu kapsamda, Asya'da kurulacak stant sayısının 37'ye ulaşması hedefleniyor. Avrupa ülkelerindeki fuarlarda ise 22 stant kurulacak. En fazla Türkiye standı açılacak ülkeler arasında 11 stantla Çin, 10'ar stantla Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda yer alacak.

Bu stantlarda, ülke, sektör ve ürün tanıtımlarıyla birlikte kültürel faaliyetler de gerçekleştirilecek.

3 bin 200 yabancı firma geldi

Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geçen yıl 162 alım heyeti organizasyonu yapıldı. Türkiye, 3 bin 200 yabancı firmayı ağırladı ve 7 bin ihracatçı bu firmalarla görüşme gerçekleştirdi. Daha çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen alım heyetleri gıda, hayvancılık, tekstil, hazır giyim ve makine sektörleriyle ilgili temaslar yaptı.

Geçen yıl 263 fuara milli katılım, 2 bin 655 fuara da bireysel katılım desteği verilirken, bu kapsamda, 429,1 milyon liralık destek ödemesi yapıldı. Bakanlık, 144 fuara milli katılım, 967 fuara da bireysel katılım desteği sağlama kararı aldı. Yıl sonuna kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Milli katılım sağlanan fuarlarda tekstil, gıda, inşaat ve otomotiv sanayisi öne çıktı.

Kaynak: AA