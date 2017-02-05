Türkiye 'marka'laşıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2016 yılında yapılan marka başvuru sayısının, 94 bin 575'i yerli olmak üzere toplam 107 bin 176'ya ulaştığını bildirerek, "Geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti, yerli marka başvurularındaki artış dikkat çekici." dedi.

Bakan Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son 14 yılda ekonomi başta olmak üzere, bir çok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Özlü, sınai mülkiyetin de bu gelişmelerden payını aldığını söyledi. Teknoloji kapasitesini artırmayı hedefleyen Türkiye'nin, fikri ve sınai mülkiyet haklarına odaklandığını vurgulayan Özlü, son dönemde bu konudaki bilincin arttığına işaret etti.

Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumuna 2016 yılında yapılan marka başvuru sayısının, 94 bin 575'i yerli olmak üzere toplam 107 bin 176'ya ulaştığını kaydetti. Yerli marka başvurularındaki artışa dikkati çeken Özlü, geçen yıl yapılan yerli marka başvuru oranının yüzde 87 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Patent başvuru sayısının 6 bin 445'i yerli, 10 bin 333'ü yabancı olmak üzere toplam 16 bin 778'e yaklaştığının altını çizen Özlü, "Yerli patent başvuruları geçen yıla göre yüzde 17, toplam patent başvuruları yüzde 20 arttı. Genel olarak yerli patent başvuru oranı ise yüzde 38,4 oldu." diye konuştu.

"Faydalı model başvurularında rekor artış"

Özlü, faydalı model başvuru sayısının, 3 bin 457'si yerli olmak üzere toplam 3 bin 534'e çıkarken, yerli faydalı model başvuru oranının yüzde 98 olarak hesaplandığını aktardı.

Tasarım başvuru sayısının 39 bin 294'ü yerli, bin 69'u yabancı olmak üzere toplam 40 bin 363'ü bulduğuna değinen Özlü, yerli tasarım başvurularının bir önceki yıla göre yüzde 2 arttığını ve yerli tasarım başvuru oranının da yüzde 97,4 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Özlü, geçen yıl tescil sayılarında da önemli bir atılım kaydedildiğini dile getirerek, "2016 yılı itibarıyla tescil sayıları ise markada 83 bin 665'i yerli olmak üzere toplam 97 bin 85, patentte bin 794'ü yerli olmak üzere toplam 11 bin 74, faydalı modelde 2 bin 347'si yerli olmak üzere toplam 2 bin 441, endüstriyel tasarımda 41 bin 391'i yerli olmak üzere toplam 42 bin 746 oldu." ifadesini kullandı.

Yerli marka tescil sayısının geçen yıla göre yüzde 19,3, toplam marka tescil sayısının da yüzde 17 arttığına dikkati çeken Özlü, yerli paten tescil sayısının geçen yıla göre yüzde 4, toplam patent tescil sayısının ise yüzde 10 arttığını kaydetti.