'Türkiye, LPG'de Avrupa'ya büyük bir örnek ülke'

Avrupa Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Derneği Başkanı Francesco Franchi, Türkiye'de büyük hızla gelişen otogaz pazarının kendilerini şaşırttığını belirterek, "Türkiye'deki bu hızlı gelişim bizi çok mutlu ediyor. Türkiye bu konuda tüm Avrupa'ya büyük bir örnek ülke konumunda." dedi.

LPG piyasasını değerlendiren Franchi, İtalya'da 40 yıldır devam eden çalışmalara rağmen yalnızca 2 milyon aracın otogaz kullandığını, bu rakamın pazarda daha kısa süredir bulunan Türkiye'de 4,5 milyona ulaştığını söyledi.

Franchi, Avrupa'da en çok otogaz kullanan ülke olan Türkiye'nin LPG pazarında bulunmasının çok önemli olduğunu kaydederek, "Türkiye'de büyük hızla gelişen otogaz pazarı şaşırtıyor. Bu hızlı gelişim bizi çok mutlu ediyor. Türkiye bu konuda tüm Avrupa'ya büyük bir örnek ülke konumunda.Türkiye LPG Derneği diğer ülke dernekleriyle daima paylaşımda bulunuyor. Bu tecrübelerin diğer ülkelerin dernekleriyle paylaşılması çok önemli ve Türkiye bu konuda da mükemmel bir iş başarıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa hava kirliliğini konuşmuyor

Franchi, Avrupa'da politikacıların sürekli fosil yakıt karşıtı konuşmalar yaptıklarına dikkati çekerek, hava kirliliği hakkında daha fazla konuşulması gerektiğini vurguladı.

Hava kirliliği konusunda genellikle net açıklamalar ve duruş olmadığının altını çizen Franchi, bu konuda çevre dostu doğalgaz ve LPG'nin çözüm olabileceğini söyledi.

Franchi, Avrupa Komisyonu'nun mayısta elektrik, hidrojen ve doğalgazın yanı sıra LPG'yi de alternatif yakıt olarak kabul ettiğini hatırlatarak, "Alınan bu karar son derece önemliydi. Şu bilinmeli ki LNG ve LPG bir rekabet içinde değil. En azından ben öyle düşünüyorum. Farklı pazarlara ve farklı amaçlara hizmet eden iki üründen bahsediyoruz. Birlikte hava kirliliği, enerji verimliliği gibi konulara yarından itibaren çözüm bulabiliriz. 20 ve 30 yıldan bahsetmiyorum. Hemen yarın bunu yapabiliriz. Doğalgaz piyasasında rekabet olamaz. Biz yenilenebilir enerjiden üretilmeyen elektriğe ve petrole rakip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.