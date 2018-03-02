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Buradasınız : » » Türkiye, kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya lideri

Türkiye, kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya lideri

Türkiye 270 bin ton üretim yapıyor. Bunun 230 bin tonunu dünyaya satıyor. Dünya pazarının yüzde 27'sini elinde bulunduran Türkiye'yi yüzde 24 ile ABD izliyor.

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Türkiye, kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya lideri

Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde dünya pazarının çok önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor. Bu başarının ardındanki güç 270 bin tonluk üretim kapasitesi. Türkiye bu üretimin 230 bin tonunu, yani yüzde 85-90 kadarını ihraç ediyor.  

Türkiye lider, ABD ikinci

Üretimin bu kadar büyük bir bölümünün ihraç edilmesi de Türkiye'yi bu alanda dünya lideri yapıyor. 

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ilk sıra yüzde 27'lik pay ile Türkiye'nin.  ABD yüzde 24 iikinci sırada yer alıyor. Çin yüzde 15 ile üçüncü sırada kalırken Hindistan yüzde 11, İran yüzde 7, Özbekistan, Yunanistan ve Güney Afrika yüzde 4'lük oranlarla sıralanıyor. 

En büyük alıcı Avrupa Birliği ülkeleri

Türkiye dünya genelinde 110 ülkeye ihracat yapılıyor. En çok ihracat yapılan ülkelerin ilk sıralarında İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Avusturya, Kanada, Belçika, İspanya ve Polonya yer alıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 80-85 payla Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarın lideri konumunda. 

 

Kaynak: AA, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Etiketler: kuru üzüm, ihracat
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