'Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır'

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, yakında Türkiye'nin kendi pamuğunu tek başına karşılayacağını belirtti.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısını ithal ettiğini dile getiren Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama alanları ve pamuk yetiştirme alanları genişledikçe ithalata ihtiyacımız kalmayacaktır. Şu anda zaten yüzde 50'lerde biz kendimiz üretiyoruz yüzde 50 ithalatımız var. Bu çalışmalarla özellikle sulamayla, inanıyorum ki bu ihtiyacımız ortadan kalkacaktır. Her geçen gün makası daraltacağız. Pamuk olarak ta kendimize yeter hale geleceğiz."

Kaynak: TRT Haber/AA