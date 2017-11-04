  • 05 KASIM 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » 'Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır'

'Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır'

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, yakında Türkiye'nin kendi pamuğunu tek başına karşılayacağını söyledi.

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Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır

Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, yakında Türkiye'nin kendi pamuğunu tek başına karşılayacağını belirtti.

Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yarısını ithal ettiğini dile getiren Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama alanları ve pamuk yetiştirme alanları genişledikçe ithalata ihtiyacımız kalmayacaktır. Şu anda zaten yüzde 50'lerde biz kendimiz üretiyoruz yüzde 50 ithalatımız var. Bu çalışmalarla özellikle sulamayla, inanıyorum ki bu ihtiyacımız ortadan kalkacaktır. Her geçen gün makası daraltacağız. Pamuk olarak ta kendimize yeter hale geleceğiz." 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: pamuk üretimi, pamuk, gıda bakanı, Ahmet Eşref Fakıbaba
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