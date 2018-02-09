Türkiye Kalkınma Bankası'ndan savunma sanayiine finansman desteği

Savunma sanayisinde ana yüklenicilerin yanı sıra özellikle alt yüklenici ve tedarikçi yan sanayi firmalarının finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve sektörün derinliğinin artırılmasına yönelik yeni bir kredi imkanı sağlandı.

Savunma sanayisi projelerinde özgün ve yurt içi geliştirmeye verilen önemin artması, sektördeki firmaları mevcut kabiliyet ve donanımlarını büyütme yönünde yeni yatırımlara yönlendiriyor.

Ana yükleniciler güçlü mali yapılarıyla bu ihtiyaçların üstesinden gelirken, sektörde sorumluluk üstlenen çok sayıda KOBİ için bu mümkün olamayabiliyor. Savunma sanayisindeki projelerde rol almak isteyen ya da daha büyük sorumluluklar üstlenme niyetindeki özellikle alt yüklenici şirketler finansman desteğine ihtiyaç duyabiliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde hayata geçirilen çeşitli finansman ve destekleme modelleriyle yeni teknolojilere sahip olunması, yerlileştirme çabaları, alt yüklenici ve tedarikçi yan sanayi firmalarının güçlendirilmesi yoluyla sektörün derinleşmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası, savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalara kredi kullandıracak.

7 yıla varan vadelerle 3 farklı kredi desteği

Banka, firmalara, 7 yıla kadar varan vadelerle 3 farklı kredi mekanizmasıyla finansman desteği sunacak.

Sipariş bazlı işletme kredisi için ana yüklenici firmaların SSM'den, diğer tedarikçilerin ise ana yüklenici firmalardan siparişleri esas alınacak. Kredi için alacak temlikini de kapsayacak bir teminat yapısı olacak. Her bir sipariş için yeni kredi (rotatif nitelikli) imkanı sunulacak. Söz konusu kredi için 3 yıla kadar vade mümkün olabilecek.

Yatırım kredisi için firma yatırımlarının finansmanı esas alınacak. Proje bazlı kullandırılacak kredi için alacak temlikini de kapsayacak bir teminat yapısı uygulanacak. Bu kredi için 7 yıla kadar vade imkanı sunulacak.

İşletme sermayesi ihtiyacı kredisi ise yatırım kredisiyle birlikte kullandırılabilecek. Bu kredi de proje bazında belirlenecek. Diğer kredilerde olduğu gibi alacak temlikini de kapsayacak bir teminat yapısı olacak kredi için 3 yıla kadar vade mümkün olacak ancak yatırım kredisi vadesi boyunca rotatif olarak kullandırılabilecek.

Söz konusu kredi imkanlarından SSM Sanayileşme Portalı'nda veya Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı kapsamında yer alan SSM ile direkt çalışan ana yüklenici firmalar, SSM'ye iş yapan ana yüklenici firmalarla çalışan alt yükleniciler ve tedarikçi yan sanayi firmaları yararlanabilecek.

Kaynak: AA