Türkiye, kalite ve mükemmeliyette Avrupa'da ön saflarda yer alıyor

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Operasyon Direktörü Gianluca Mule, Türkiye'nin kalite yönetimi ve iş mükemmelliği konusunda Avrupa'da ön saflarda yer aldığını belirterek, "Alınan 'EFQM Mükemmellik Ödülleri'nin sayısı bunun kanıtı" dedi.

Türkiye'nin ve Türk kurumlarının her zaman kalite yönetimi ve iş mükemmelliği ilkelerine büyük bağlılık gösterdiğini ifade eden Mule, EFQM dünyasında, Türk şirketlerinin güçlü varlığını ve mükemmellik yolculuğuna gösterilen yoğun ilgiyi gördüklerini söyledi.

Mule, Türkiye'nin Avrupa'dan Asya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya hem coğrafi hem de kültürel açıdan bir köprü olma ayrıcalığına sahip bulunduğuna işaret ederek, "Bu pozisyon, Türkiye'ye hem batı hem de doğudaki büyüme ve gelişmeye imkan veren yönetim uygulamalarını ve deneyimlerini paylaşmayı sağlıyor. Türkiye, yeni İpek Yolu'nun merkezinde yer alıyor" diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'daki diğer ülkeler arasında kalite yönetimi ya da yönetimin kalitesi açısından büyük bir fark görmediğini vurgulayan Mule, "Türkiye'yi kalite yönetimi ve iş mükemmelliği konusunda Avrupa'da ön saflarda görüyorum. Alınan 'EFQM Mükemmellik Ödülleri'nin sayısı da bunun kanıtı. 2000 yılından bu yana 5 Türk kuruluşu EFQM Mükemmellik Ödülü'nü, 14 Türk kuruluşu da önemli kategorilerde başka ödülleri kazandı. Bu rakamlar Türkiye'yi Avrupa'da iş mükemmelliği açısından 3. sıraya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Mule, Türkiye'nin bahsi geçen ödülleri kazanmada, başarılarının hem özel hem de kamu sektöründen geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamu sektörü ve birçok belediyede kalite yönetimi konusuna önemli bir bağlılık görüyorum. Üniversiteler, belediyeler ve diğer birçok kuruluş, kısa süre önce mükemmellik yolculuğuna girişti. Kamu kuruluşlarından bazıları, örneğin geçen yıl EFQM ödüllerinden birini alan Tarsus Belediyesi, halihazırda olağanüstü bir mükemmellik seviyesine ulaştı. Özel sektör itibarıyla da Türkiye her zaman önde geliyor."

Kaynak: AA