Türkiye-İsrail doğalgaz hattıyla ilgili İsrail'den açıklama

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin görüşmelerin, ticari şirketler ile hükümetler arasında iki koldan yürütüldüğünü söyledi.

Hükümetler arası anlaşma için öncelikle ticari tarafın anlaşmaya varması gerektiğine işaret eden Meridor, şöyle konuştu:

"Türkiye ile doğalgaz konusunda, önce ticari tarafın fiyatlar ve miktarlar gibi detaylar üzerinde anlaşması gerekiyor, şu anda bunun üzerinde konuşuluyor. Şirketler bunun üzerinde çalışıyorlar. Biz de bu projenin yürümesini sağlayacak hükümetler arası anlaşma için çalışıyoruz. Görüşmelerin iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç haftada pek çok görüşme yapacağız. Birkaç ay içinde umarım sadece görüşüyor değil, anlaşmaya varmış da oluruz. Süreci ciddiye alıyoruz. Anlaşmaya varacağımız ve önümüzdeki yıllarda İsrail gazını Türkiye’ye taşıyacağımız konusunda iyimserim."

"Akdeniz'de arama yapmanızdan yanayız"

Türkiye'nin Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de başlattığı doğalgaz arama faaliyetlerinin tüm bölge için iyi olacağına işaret eden Meridor, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan, bölgede arama yapılması iyi bir işaret. Herşeyden önce, her arama çalışması bize, bölgeye ve deniz altının jeolojik yapısına ilişkin daha çok bilgi ve veri sağlayacak. Bu gerçekten çok önemli. Yani (Akdeniz'de) doğalgaz arama çalışmaları yapmanızdan yanayız ve umarım daha fazla doğalgaz keşfedersiniz. Türk dostlarımızla bu konudaki tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyarız. İsrail ve herkes için olumlu bir gelişme olur, çünkü bu Doğu Akdeniz’i daha büyük ve daha güçlü bir doğalgaz kaynağı haline dönüştürebilir."