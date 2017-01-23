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Buradasınız : » » Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya'da, Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

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Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma imzalandı

Erdoğan ile Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli huzurunda bu ülkenin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda imza altına alınan anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptları şöyle:

Türkiye ile Tanzanya arasındaki "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"na Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına Savunma Bakanı Hüseyin Mwinyi imza attı.

İki ülke arasındaki "Kalkınma İşbirliği Anlaşması"na Türkiye tarafından TİKA Başkanı Serdar Çam, Tanzanya tarafından ise Finans ve Kalkınma Bakanı Philip Mpando imza koydu.

"Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nı Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tanzanya adına ise Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Mesleki Eğitim Bakanı Joyce Ndalichako imzaladı.

"Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"na Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sağlık Bakanı Ummy Ally Mwalimo imza attı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Tanzanya Ulusal Televizyon ve Radyo Kanalı arasında "işbirliği protokolü" TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile Tanzanya Yayıncılık Kurumu Genel Müdürü Eyüp Riyoba Chacha tarafından imzalandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Tanzanya Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanlığı Dış İlişkiler Merkezi arasında "işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı"na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Dışişleri ve Doğu Afrika Bakanı Augustine Magiha imza attı.

İki ülke arasındaki "Turizm Mutabakat Muhtırası" Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tanzanya adına Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jumanne Maghembe tarafından imza altına alındı.

Türkiye KOBİ Geliştirme ve Destekleme İdaresi ile Tanzanya Küçük İşletmeleri Geliştirme Kurumu arasında "işbirliğinin geliştirilmesi hakkında mutabakat zaptı"nı Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya adına Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles Mwijage imzaladı.

Tanzanya Havayolları Şirketi (ATCL) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki "işbirliği mutabakat muhtırası"na Türkiye adına THY Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Tanzanya adına ATCL Üst Düzey Yöneticisi Ladislaus Matindi imza attı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Tanzanya arasında 9 anlaşma, mutabakat zaptı, Tanzanya, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT, TRT Genel Müdürü Şenol Göka
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