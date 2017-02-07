Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacminde artış

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Sultan bin Said Al Mansuri'nin eş başkanlığında dün başlayan "Türkiye-BAE Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı"nın kapanışı Hilton Oteli'nde yapıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, burada yaptığı konuşmada, iki ülke teknik heyetleri tarafından verimli müzakereler gerçekleştirildiğini belirterek, ikili ticari ve ekonomik ilişkileri daha da derinleştirecek yeni iş birliği alanlarının belirlenmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yolunda önemli fırsatlar bulunduğuna işaret eden Şimşek, bu kapsamda yapılması gereken ilk işlerden birinin iki ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptındaki hususların hayat bulması için kurum ve kuruluşları harekete geçirmek olduğunu kaydetti.

Şimşek, Riyad'da geçen yıl ekim ayında yapılan Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Stratejik Diyalog 5. Ortak Bakanlar Toplantısı'nda alınan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerinin en kısa zamanda tekrar başlatılması yönündeki kararından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, vakit kaybetmeden STA'nın sonuçlandırılmasını temenni ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptı ile ortak hedeflerin hayata geçirilmesinin ardından ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli yer tutan bazı konularda ilerleme kaydedileceğini belirten Şimşek, bu çerçevede, ikili ticaret hacmini, karşılıklı olarak yatırımları ve özel sektörler arası iş birliğini artıracaklarını ve ortak projeler yürütülmesi için çalışacaklarını kaydetti.

İki ülke ticaretinde yüzde 36'lık artış

Şimşek, BAE'nin, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın daha da ileriye taşınmasında BAE Ekonomi Bakanı Al Mansuri'nin çabalarını takdir ettiğini söyledi.

KEK toplantısının sonuçlarından son derece memnun olduklarını kaydeden Şimşek, "İnanıyoruz ki Türkiye-BAE KEK 9. Dönem Toplantısı ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak ve ticaretimizde 2012 seviyelerini yakalayıp daha da yukarılara çıkacağız. Son bir yılda iki ülkenin ticaret hacminde yüzde 36'lık bir artış oldu. Küresel ticaretin yüzde 1,7 arttığı bir dönemde bu çok büyük bir ivme." değerlendirmelerinde bulundu.

BAE'nin büyüme hedefi yüzde 3-3,5

BAE Ekonomi Bakanı Sultan bin Said Al Mansuri ise körfez ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanması beklenen STA'ya da değinerek "Bu STA bölgenin kalkınmasına da yardımcı olacak. Bölgede istikrar bizim için çok önemli. Çevre ülkelerde de ekonomik kalkınmanın olması çok önemli. Böylece Körfez ülkeleri ve Türkiye onlara da katkıda bulunmuş olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Şimşek ve Al Mansuri, Türkiye-BAE KEK 9. Dönem Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı.