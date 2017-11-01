  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Türkiye iki ayda 66 bin ton fındık ihracat etti

Türkiye, 2017-2018 ihracat sezonunun ilk iki ayında, 66 bin 160 ton iç fındık satarak 432 milyon 418 bin 695 dolar gelir elde etti.

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Türkiye iki ayda 66 bin ton fındık ihracat etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı açıklamada, 2017-2018 ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsattı.

Sezonun ilk iki ayında Türkiye'nin 66 bin 160 ton iç fındık ihraç ettiğini belirten Sevinç, "Karşılığında 432 milyon 418 bin 695 dolar gelir elde edildi. Geçen sezonun aynı döneminde 41 bin 290 ton iç fındık ihracat edilerek 388 milyon 723 bin 688 dolar gelir sağlanmıştı." dedi.

Sevinç, verilere bakıldığında geçen sezona göre ihracatta 24 bin 870 tonluk artış olduğunu ifade ederek, fındık ihracatının umut vermeye devam ettiğini söyledi.

Bu artışın sezon sonu itibarıyla da gerçekleşmesini umduklarını dile getiren Sevinç, "İhracatçılar olarak nihai hedefimiz Türk fındığının tamamını ihraç etmek. Sezon sonunda ülkemizde önemli miktarda fındık kalmaması en büyük temennimiz." diye konuştu.

Sevinç, 2017-2018 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini kaydederek, bu tarihe kadar Türkiye'nin fındık ihracatını artırması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: fındık, fındık ihracat
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