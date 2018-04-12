Türkiye, ihracatta ve ekonomik büyümede rekor kırıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Pursaklar 4. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuştu.

Konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye ilişkin videolu mesajı sunuldu.

"İhracatta rekorlar kırıyoruz"

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye'nin 3 kat büyüdüğünü belirtti.

"İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Ekonomik büyümede rekorlar kırıyoruz. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız. Bunu da sindiremiyorlar. Bunu da kabul edemiyorlar. Bunun üzerinden de maalesef ki bir akıl tutulmasıyla bir algı çatışması içerisindeler. Toplumumuza sürekli olarak negatiflik pompalamaya çalışıyorlar ama onlar ne kadar bu çaba içerisinde olurlarsa olsunlar milletimiz görüyor."

Hükümetin 81 milyon için önemli yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirten Sarıeroğlu, Başkentray'ın açılışını yaptıklarını, bu yatırımın uzunca bir dönem Ankaralılarla buluşmasının engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Sarıeroğlu, AK Parti için 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi bir dönem olacağına işaret ederek, AK Parti'nin hiçbir başarısının tesadüf olmadığını, hep çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA