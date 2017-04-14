Türkiye ihracatta gaza bastı! Rekora koşuyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden, bu yılın ilk çeyreğinde 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat yapıldı.

Bu yılın ocak-mart döneminde DAİB'in sorumluluk alanında bulunan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi artış gösterdi ve 440 milyon 136 bin 916 dolar olarak kayıtlara geçti.

Birliğin ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti. İhracatın 370 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

"İhracat artış trendinde"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, yılın ilk 3 ayında sergiledikleri ihracat performansının sevindirici olduğunu söyledi.

Bölge ihracatının artış trendinde olduğunu belirten Şengel, "DAİB'e bağlı 17 ildeki üye firmalar, yılın ilk 3 ayında 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızda genel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış yaşandı." dedi.

Şengel, bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da en önemli pazarları arasında yer aldığını ifade etti. Şengel, birlik üyelerince bazı Asya ve Avrupa ülkelerine de ihracat yapıldığını söyledi.

Gıda sektörü lokomotif oldu

İhracatta kaydedilen bu rekor artışta, gıda sektörü dış satımındaki yükseliş belirleyici oldu.

Şengel, yılın ilk çeyreğinde gıda sektörü ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttığını, gıda ihracatında meyve ve sebzenin ilk sırada yer aldığını bildirdi. Şengel, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri tarımda önde gelen ihracat kalemleri." diye konuştu.