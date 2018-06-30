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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisinin yeni başkanı belli oldu

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